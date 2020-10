Poezia, din nou la Bistrița! Vești bune pentru iubitorii de literatura din oraș! Festivalul de poezie și muzica „Poezia e la Bistrița” – amanat inițial din cauza pandemiei – se va desfașura in aceasta saptamana, la Muzeul Județean. Ce surprize ne-au pregatit organizatorii: Festivalul de poezie și muzica „Poezia e la Bistrița” a ajuns la ediția a XII-a și se va desfașura in perioada 16 – 18 octombrie, in curtea interioara a Muzeului Județean. Printre invitați se numara Invitați sunt scriitorii Florin Iaru, Ion Mureșan, Anastasia Fuioaga, Alex Vasieș, Olga Ștefan, Toni Chira, Ioan Es. Pop, Monica Stoica, Radu Vancu, Andrei… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

