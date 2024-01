Stiri pe aceeasi tema

- In prima luna din an a aparut ediția online a numarului 228 al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj. In noul numar semneaza: Daniel Sauca, Daniel Mureșan, Marcel Lucaciu, Viorel Mureșan, Petho Lorand, Florica Pop, Alice Valeria Micu, Marin Pop,…

- In colecția „Scriitori salajeni” a editurii „Caiete Silvane” a aparut o noua carte a scriitorului și jurnalistului Daniel Sauca, intitulata sugestiv „ok.ds”. Daniel Sauca este poet, ziarist, publicist, editor și managerul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. De asemenea, el este redactorul…

- Salajenii iubitori de lectura sunt invitați vineri, 8 decembrie 2023, de la ora 13, in Sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj unde va avea loc lansarea volumului „Destinul unei vieti zbuciumate” de Ileana Gratiana Pop. Cartea de memorii a mesterului si rapsodului popular…

- Reprezentant de seama al artei plastice contemporane, Gheorghe Ilea a implinit frumoasa varsta de 65 de ani. Vechi colaborator al Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Gheorghe Ilea este genul de pictor care știe sa transforme un banal peisaj intr-o adevarata arta. Stau marturie in acest…

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Zalau și Cenaclul Literar „Silvania” organizeaza concursul județean de creație literara „Iuliu Suciu”, ediția a XXVII-a. Parteneri in organizarea concursului sunt Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj și Inspectoratul Școlar Județean Salaj. Premiile concursului…

- In data de 20 noiembrie, de la ora 17, in sala festiva a Colegiului Național „Silvania” din Zalau, va avea loc lansarea carții profesorului Laszlo Laszlo, intitulata „A feher vodor” („Galeata alba”). Volumul a aparut la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Scriitorul…

- Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgența nr. 90/2023, suntem nevoiți sa amanam organizarea edițiilor din acest an a Festivalului-Concurs Județean de Interpretare a Cantecului Popular „Mandru Cantec Salajean” și a Festivalul-Concurs Județean de Teatru pentru Elevi pentru luna martie 2024. Astfel,…

- Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași a organizat astazi o serie de manifestari care marcheaza 75 de ani de la inființarea Facultații de Mecanica. Evenimentele au avut loc intr-un an festiv deorece in 2023, Politehnica ieșeana marcheaza 210 de la momentul nașterii invațamamtului ingineresc…