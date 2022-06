Lucrarile podului prabușit de la Luțca, din județul Neamț,„nu sunt finalizate și recepționate, așadar, obiectivul nu putea fi dat in folosința”, a transmis, joi, Ministerul Dezvoltarii. Potrivit sursei citate, „obiectivul de investiții nu a fost finalizat, intrucat nu a fost transmis Procesul Verbal de Recepție la Terminarea lucrarilor”. Podul de la Luțca, de peste Siret, […] The post Podul prabușit de la Luțca nu putea fi dat in folosința. Lucrarile nu erau finalizate și recepționate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .