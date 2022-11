Stiri pe aceeasi tema

- A fost finalizata prima etapa a lucrarii "Ansamblu poarta de intrare in comuna Dobrovat", a anuntat primarul comunei Catalin Marinus. Lucrarile la monument ar urma sa continue in primavara anului viitor. "Multumim artistilor: Gabriel Patrasc, Ioan Ungur, Adrian Voican", a scris primarul din Dobrovat…

- Primarul din Targoviște a prezentat astazi imagini actuale cu stadionul „Eugen Popescu”, pe care echipa locala Chindia iși va disputa meciurile odata ce lucrarile vor fi gata. Lucrarile de modernizare la stadionul din Targoviște, incepute in 2019, ar putea fi gata in acest final de an. ...

- Parcul Navrom din Calarași incepe sa prinda contur. Lucrarile vizeaza amenajarea unui loc de joaca și a unui spațiu pentru cainii de companie. Regenerarea urbana include și zona de vest a orașului.

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un contract de 8.375.205,58 lei in vederea construirii bazei sportive de pe strada Faget, Sighetu Marmatiei, finanțare integrala din bugetul statului. Baza sportiva va fi alcatuita dintr-un teren pentru fotbal cu gazon artificial cu dimensiunea suprafeței…

- Circulația rutiera de pe podul rutier de la Milișauți se va inchide din data de 20 octombrie, pentru lucrarile de refacere a acestuia, ajunse la un nivel de la care nu se mai poate lucra decat dupa ce se sisteaza complet traficul. Podul va fi practic desfacut și se va trece apoi la montarea noilor ...

- ​Podul peste Dunare de la Braila prinde forma din ce in ce mai mult pe zi ce trece, iar ultimele imagini surprinse din șantier demonstreaza acest lucru. Imagini noi realizate din drona arata din mai multe unghiuri Podul de la Braila care acum e ajuns aproape la forma finala. Fii la curent…

- In intersecția de pe Calea Manaștur cu strada Marginașe, in dreptul Platinia, va aparea o piațeta, iar circulația va fi schimbata. Pe langa Platinia, spre Sala Polivalenta va aparea o noua strada. ”Pe strada Calea Manastur vor fi doua benzi de circulatie pe fiecare sens, plus 2 piste pentru…

- In scurt timp, in curtea Maternitații din Ramnicu Valcea, vom avea o cladire noua, in care va funcționa una dintre cele mai moderne clinici de radioterapie și imagistica din Romania. Consiliul Județean Valcea a concesionat terenul pe care este amplasata aceasta construcție, deoarece ne dorim ca valcenii,…