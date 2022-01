Podul Graniceresc din Cosbuc in linie dreapta spre modernizare!

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana București (ADIZMB) a incheiat parteneriatul cu CNAIR pentru cele 10 radiale care vor lega Bucureștiul de autostrada de centura, anunța primarul Capitalei, Nicușor Dan. ”Adunarea Generala a ADIZMB a aprobat parteneriatul cu CNAIR pentru…

- Apropierea Craciunului crește nerabdarea copiilor și agitația in bucatarii. Gospodinele din toata țara au pus sarmalele la fiert, cozonacii la crescut și iși fac timp și pentru preparatele specifice zonei in care traiesc.

- Politehnica Timișoara a primit pe Stadionul Știința vizita echipei Banat Girls, formatie din Resita care joaca in acest seyon acasa la Comlosu Mare. Un meci, ultimul din sezonul regulat, inceput pe soare și terminat pe ploaie, un joc cu cinci goluri și multe alte ocazii, o partida al carui fluier final…

- Ovidiu Florean, senator de Bistrița-Nasaud, demisioneaza din Pardinul Național Liberal! Acesta anunța intr-o emisiune Bistrițeanul TV faptul ca urmeaza sa iși depuna demisia. Ovidiu Florean și-a anunțat demisia din PNL pe pagina sa de Facebook. Acesta spune ca nu se lasa manipulat de „oameni stricați…

- Autostrada Sebeș-Turda (A10) precum și Autostrada Targu Mureș au intrat in linie dreapta. Doua dintre cele mai importante proiecte de infrastructura rutiera din Transilvania, aflate in execuție, au intrat pe ultima suta de metri și se apropie cu pași rapizi de deschiderea circulației in urmatoarele…

- Ovidiu Puiu, senator PSD de Argeș: ”PNRR-ul a intrat in linie dreapta, dar guvernul merge tot mai stramb! In 28 octombrie, Consiliul UE a dat aviz favorabil pentru Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, ceea ce inseamna ca implementarea propriu-zisa incepe chiar de azi. N-am mai vazut…

