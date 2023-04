Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Irinel Scriosteanu a anuntat ca sambata a fost asternut ultimul strat de asfalt pe Podul suspendat peste Dunare de la Braila/Galati - Tulcea.

- Asociatia Pro Infrastructura afirma ca podul de la Braila se apropie in sfarsit de inaugurare, insa doar pe o bucata, existand sperante sa se poata circula, spre sfarsitul lunii iulie, intre Calea Galati – DJ221B. In schimb, pasajul peste calea ferata nu va fi gata decat la toamna, ”cel mai devreme”,…

- "Astazi am intrat in ultima etapa de execuție a lucrarilor: a inceput așternerea primului strat de asfalt pe podul suspendat. In acest sens, 2 eșaloane de așternere asfalt acționeaza simultan", a scris Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.Oficialul de la Ministerul Transporturilor a postat o serie de…

- Inca puțin și podul peste Dunare care va face legatura intre județele Galați, Braila și Tulcea va fi gata. Deși sunt in intarziere, Ministerul Transporturilor anunța ca lucrarile au intrat in etapa finala de execuție la podul peste Dunare.

- Trei autostrazi din Romania vor fi largite la trei benzi pe sens: Care sectoare de drum vor fi modificate și cand vor fi gata lucrarile Trei autostrazi din Romania vor fi largite la trei benzi pe sens: Care sectoare de drum vor fi modificate și cand vor fi gata lucrarile Secretarul de stat in Ministerul…

- Podul de la Braila, „Golden Gate”-ul romanesc cum i se spune datorita asemanarii cu celebrul pod din San Francisco, este finalizat, a fost aplicata hidroizolația, e pregatit pentru turnarea stratului de asfalt și deschiderea traficului, dar turnarea asfaltului este amanata din cauza ca nu sunt finalizate…