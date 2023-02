Podcastul lui Septimiu“: Artistul Tudor Gheorghe a revenit in podcastul lui Septimiu Bourceanu (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL de Constanta si lider al Organizatiei Municipale PNL Constanta, Septimiu Bourceanu a transmis un mesaj ed condoleante dupa disparitia fulgeratoare a primarului comunei Albesti, Gheorghe Moldovan. "A plecat dintre noi un om deosebit, un coleg implicat si un gospodar de seama pentru comunitatea…

- Vremea rece a schimbat peisajul de pe litoral. Dupa cum puteti observa in imagini sunt valuri mari pe Faleza Cazinoului de la Constanta. Marea a devenit agitat dupa ce codul galben s a instalat la malul Marii Negre.Pe parcursul zilei de vineri, in Dobrogea vor fi mai ales ploi, in transformare din noaptea…

- Trei tineri au murit intr-un grav accident rutier produs, in noaptea de sambata spre dumunica, in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s-a rasturnat in sant la iesirea din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. In autoturism au fost gasite trei persoane decedate. Cele trei…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc la intersectia bulevardului Ferdinand cu strada Theodor Burada. Din primele informatii trei autoturisme au fost implicate, iar o persoana a fost ranita.Victima este constienta…

- Senatorul PNL de Constanta si lider al Organizatiei Municipale PNL Constanta, Septimiu Bourceanu a realizat un nou podcast al carui invitat este parintele Stefan Nutescu, staretul Chiliei Buna Vestire din Schitul romanesc Lacu de pe Sfantul Munte Athos."Un duhovnic in adevaratul sens al cuvantului si…

- Astazi ndash; 15 decembrie 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 400 mm, de pe bd. I.C. Bratianu din municipiul Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA intrerup furnizarea apei potabile, in intervalul orar 08.30 ndash; 14.00.Potrivit SC RAJA SA,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, pana in 25 noiembrie, chiar daca vor fi variatii in regimul termic diurn si nocturn, in ansamblu vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada din an, cu o medie…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta in jurul orei 22.50 in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier ce a avut loc pe podul aflat intre bulevardul Aurel Vlaicu si Soseaua Mangaliei zona Doraly.Din primele informatii o persoana a fost…