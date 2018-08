Pocophone F1, smartphone-ul Xiaomi pentru jocuri, testat cu benchmark-ul GeekBench (Telefoane mobile)

Asteptat cu un pret de lansare in jurul sumei de 420 euro pentru modelul cu 6GB RAM si 64GB stocare, respectiv 460 euro pentru varianta 6GB/128GB, Pocophone F1 ar putea fi o excelenta alternativa pentru pasionatii de jocuri Android cu buget limitat. Descris de Xiaomi drept „stapanul vitezei”, Pocophone F1 nu se lasa cu nimic mai prejos de rivalii sai mai costisitori, cel putin in privinta performantelor afisate. Astfel, potrivit clasamentului realizat cu ajutorul benchmark-ului GeekBench 4.2, Pocophone F1 este cel mai rapid smartphone cu Android al momentului, in ce priveste performanta multi-core.…