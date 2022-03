Stiri pe aceeasi tema

- Amazon.com Inc a anuntat miercuri ca va investi peste 100 de milioane de dolari pentru a infiinta o baza logistica in Turcia, pentru a face fata cererii in crestere, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- MacKenzie Scott, fosta sotie a miliardarului american Jeff Bezos, fondatorul grupului Amazon, a facut o donatie de 436 de milioane de dolari in beneficiul ONG-ului Habitat for Humanity, care construieste locuinte pentru persoanele defavorizate, au anuntat marti reprezentantii acestei organizatii,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a notat, duminica seara, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca actorii Ashton Kutcher si Mila Kunis, care au strans 35 de milioane de dolari pentru Ucraina, inspira intreaga lume. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O sculptura in marmura de Antonio Canova (1757-1822) infatisand-o pe Maria Magdalena ar putea obtine pana la 10 milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce urmeaza sa se desfasoare in luna iulie, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Spotify si FC Barcelona au semnat un contract de sponsorizare de mai multe sute de milioane de dolari, in urma caruia, printre altele, bradul companiei suedeze va face parte din numele stadionului, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un concert pe care trupa sud-coreeana de K-pop BTS l-a sustinut la Seul si care a fost retransmis in cinematografele din SUA a avut incasari de 6,8 milioane de dolari intr-o singura zi, situandu-se la nivelul celor mai populare filme de la box-office, relateaza marti EFE. Fii la curent cu…

- McDonald's Corp a anuntat miercuri ca inchiderea temporara a celor 847 de restaurante din Rusia va costa compania aproximativ 50 de milioane de dolari pe luna, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Producatorul american de arme Remington le va plati 73 milioane de dolari familiilor a cinci adulti si patru copii ucisi in masacrul petrecut in 2012 la scoala elementara Sandy Hook din Newton, statul Connecticut, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…