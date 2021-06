Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 iunie a.c., in jurul orei 00.15, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizati de catre un barbat de 61 de ani din comuna Pargaresti, despre faptul ca un tanar de 16 ani, din aceeasi localitate, i-ar fi sustras suma de 500 de euro. Politistii deplasati la fata locului au…

- 14 iunie, Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, se celebreaza in intreaga lume, pentru creșterea gradului de conștientizare asupra importanței și necesitații donarii voluntare de sange. In perioada 07 – 11 iunie a.c., peste 20 de jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobila Bacau au donat sange, pentru…

- BUZZ este un concept de magazin nou, urban și fresh, care vine in intampinarea publicului tanar preocupat de a-și pune in evidența propriul stil purtand produse cu personalitate și atitudine. Așadar, incepand cu data 27 mai, magazinul BUZZ se alatura brandurilor naționale și internaționale din Arena…

- Medicul Tudor Ciuhodaru spune ca moderatia ar trebui sa fie cheia alimentatiei si de sarbatorile pascale. El a scris pe pagina sa de Facebook cateva reguli pentru masa de Paște: 1. Nu dati startul la mese copioase chiar de la 12 noaptea sau imediat dupa slujba. Asteptati macar pana dimineata sau mai…

- Asociația „Totul pentru un suras”, in colaborare cu Gradinița Pinochio și Asociația Excelența Școlara Bacau, in calitate de organizatori, sunt alaturi, astazi, 29 aprilie 2021, in cadrul proiectului „Din suflet pentru suflet – Premiem excelența la sat!”, de 70 de preșcolari ai Gradiniței Racaciuni –…

- Medicina școlara pare a fi sectorul sanitar pe care factorii responsabili, in speța cei din Ministerul Sanatații, pentru ca ei fac astfel de angajari și raspund direct de acest lucru, il neglijeaza in totalitate, acesta putand a fi considerat, cu adevarat, Cenușareasa sistemului medical romanesc. Conform…

- La data de 07 aprilie a.c., polițiștii de la rutiera si cei de ordine publica au continuat activitatile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere la nivelul județului Bacau. Astfel, pe parcursul zilei de ieri, polițiștii au legitimat 289 de persoane si au…

- Pentru ca inregistreaza o rata a incidenței cumulate pe cazuistica noului coronavirus de peste 4 la mia de locuitori, comunele Hemeiuș cu 6.27 și Magura, cu 6.15 intra sub incidența noilor prevederi privind restricțiile de limitare a circulației. Astfel, locuitorii din aceste doua comune nu mai au voie…