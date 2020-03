Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul "Tarancuta cu fuior pe cale" de Nicolae Grigorescu va fi pus in vanzare la pretul estimativ de 140.000-220.000 de euro la licitatia de primavara organizata, pe 24 martie, de Artmark in Capitala. In cadrul licitatiei vor fi scoase la vanzare inca cinci lucrari semnate de Grigorescu, respectiv…

- Construita in 1911, in stilul Renasterii germane, valoarea casei este estimata la 1,4 - 1,5 milioane de euro. Imobilul are 16 camere si 12 bai, pe un teren de 2.150 de metri patrati. Arhitectul ceh Karel Liman, apropiat al regelui Carol I, a proiectat Castelul Pelisor si holul de onoare al castelului…

- Casa „Gheorghe Nica”, ridicata in secolul 19 in centrul Brasovului, este scoasa la vanzare pornind de la 1,05 milioane de euro.Potrivit Artmark Historical Estate, imobilul - subiectul unei reconversii in pensiune sau hotel - are o valore estimata la 1,1 - 1,2 milioane de euro, conform News.ro.…

- PUZ-ul de la sectorul 1, aflat in dezbatere publica, a starnit un adevarat scandal in mediul online. In timp ce primarul Tudorache susține ca padurea Baneasa nu va fi defrișata, proprietarii de padure deja au scos-o la vanzare....

- Timp de 7 ani, in regulamentul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a existat o prevedere prin care elevii puteau sa doneze o suma de bani catre școala, in loc sa fie sancționați disciplinar

- Deputatul USR Constanta, Stelian Ion anunta oprirea lucrarilor de pe Bulevardul Tomis nr.49 A, care avea ca beneficiar societatea Bueno Comp SRL:Am reusit sa i oprim In urma plangerii depuse de colegii mei, s a deschis dosar penal, iar organele de cercetare penala au luat masura sistarii constructiei…

- Zeci de constanțeni au facut vineri un lanț uman in jurul unor vestigii antice din centrul orașului, in semn de protest fața de construcția unui bloc de patru etaje care urmeaza sa fie ridicat intr-o zona protejata istoric, relateaza info-sud-est.ro.

- O pisica din Rusia, despre care proprietarul spune ca ar avea puteri vindecatoare, a fost scoasa la vânzare pentru suma de 20 de milioane de ruble, adica 320.000 de dolari. „Pisica mi-a spus într-un vis sa o vând și sa folosesc banii pentru o cauza nobila”,…