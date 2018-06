Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a castigat la limita barajul de mentinere in Liga 1, dar e decisa ca in sezonul urmator sa nu mai treaca prin aceasta situatie. In acest sens, a format o echipa tehnica din care sa faca parte oameni cu experienta in fotbalul romanesc.

- Ioan Andone a fost prezentat azi oficial ca noul manager general al celor de la FC Voluntari. Fostul antrenor al lui Dinamo și Rapid a vorbit despre planurile pe care le are la echipa ilfoveana. N-a uitat de Adi Mutu, pe care l-a taxat și a anunțat ca viitorul antrenor va fi numit pana vineri. Niculescu,…

- Adrian Mutu a fost demis ieri de la carma lui FC Voluntari, deși a salvat echipa de la retrogradare in urma barajului disputat cu Chindia Targoviște (1-0 in tur, 0-1 la retur și 3-0 dupa loviturile de departajare). Surse din anturajul ilfovenilor susțin pentru GSP.ro ca Mutu a fost dat afara pentru…

- Adrian Mutu, demis de la FC Voluntari, in ciuda faptului ca a salvat echipa ilfoveana de la retrogradare dupa barajul cu Chindia Targoviște . ACTUALIZARE 14 iunie. Consiliul de Administrație al clubului a decis ca Adrian Mutu nu mai poate sa ramana la echipa, deși a reușit sa salveze echipa de la retrogradare.…

- Dinamo a deschis scorul in minutul 14, cand Daniel Popa a patruns in careu si a tras la coltul lung, fara nicio sansa pentru Mihai Minca. Inaintea acestui gol ilfovenii au avut cea mai mare ocazie a lor, Marinescu sutand in bara de la 18 metri. S-a facut 2-0 cu 15 minute inainte de final, cand Ricardo…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Doua dintre pronosticurile zilei vin din a doua liga suedeza. Dupa un start dezamagitor de sezon, Jonkopings a caștigat 10 puncte in cele mai recente 4 runde. Astazi primește vizita lui Degerfors, meci in care gazdele vor forța un nou rezultat pozitiv, care sa-i…

- Gaz Metan Mediaș a invins-o pe FC Voluntari in ultimul meci al etapei a 10-a din play-out, scor 1-0, adancind criza echipei lui Adrian Mutu, care a ajuns pe locul 12, cel care merge la baraj. Adi Mutu, tehnicianul ilfovenilor, a bifat a treia infrangere in 5 meciuri de cand a preluat-o pe FC Voluntari.…

- In urma cu zece ani, barbatul din Cluj muncea in Spania, in constructii. Acesta nu a mai dat niciun semn de viata mamei, rudelor sau iubitei sale timp de zece ani. Cu totii au crezut ca barbatul a murit. Acesta insa, plecase din Zaragoza in sudul Spanie, acolo unde a ajuns un om al strazii. Intr-o…