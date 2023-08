PNRR nu este despre tăiere de panglici, dar despre ce? Cand un stat are cheltuieli cu pensiile și salariile in sistemul public in jur de 90% din resursele bugetare pe care le strange din taxe și impozite, nevoia de reforme structurale devine indiscutabila. Nu pot exista dezvoltare și modernizare fara investiții, iar Romania a cheltuit in jur de 5-6% din PIB in acest scop, in ultimii ani, cam de cinci ori mai puțin decat pe salarii și pensii. Daca auziți tot mai des ca fara banii UE și fara reformele din PNRR vom avea reale dificultați nu doar bugetare, ci economice anul viitor, reflectați la aceste cifre și la toate clasamentele care plaseaza țara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

