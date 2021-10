Stiri pe aceeasi tema

Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu...

- Ministerul Muncii are la dispozitie 368 de milioane de euro, prin PNRR, pentru a sustine reforma marilor sisteme publice, pentru infrastructura sociala si pentru digitalizarea institutiilor care tin de minister, a aratat ministrul de resort, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook. "Romania…

- Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea accesa fonduri europene în valoare totala de 315 milioane de euro pentru calculatoare și alte investiții în digitalizare, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), aprobat luni de…

- Romania are planificate investitii de 400 milioane de euro in proiecte de digitalizare a sistemului de sanatate, prin intermediul fondurilor provenite prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sustin reprezentantii Horvath, companie internationala de consultanta in management.…

- Studiu Horvath Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Romaniei ii revin 2,45 miliarde euro pentru domeniul sanatații, una din cele mai mari valori din Europa Centrala și de Est Din aceasta suma, 400 de milioane euro sunt destinați proiectelor de digitalizare in sanatate,…

- Romania mai are de lucrat la PNRR, anunța șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Romania mai are de lucrat la capitolul combaterea schimbarilor climatice, pentru adoptarea Planului National de Redresare si Rezilienta, spune sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Am primit planul de redresare…

- Secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Hegedus Csilla (UDMR), a anuntat, vineri, ca Oradea va avea peste 11 milioane euro pentru tranzitia verde, adica pentru autobuze electrice, un sistem smart de transport, statii de incarcare a masinilor electrice, dar si locuinte…

- ​Firmele din România vor putea accesa investiții de capital de risc, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, care va debloca o serie de instrumente financiare odata cu aprobarea documentului la nivelul UE, în octombrie, a anunțat, vineri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…