PNL vrea să schimbe Legea pensiilor. Liberalii vor să elimine o categorie de pensii - surse Tototdata, sursa citata vorbeste si despre faptul ca PNL ar dori si eliminarea pensiilor speciale. Astfel, dupa ce noul Guvern ar fi investit, iar Parlamentul va intra in functie, legea Pensiilor va fi din nou modificata. Liberalii nu si-ar permite nici macar o crestere la jumatate a veniturilor pensionarilor. De altfel, eliminarea pensiilor speciale ar dori sa fie facuta in perioada urmatoare.Seful guvernului PNL spunea ca pentru a fi majorate pensiile ar trebui sa creasca salariul mediu, dar sa fie si mai multi angajati, pentru a contribui la pensiile de stat. Orban a mai declarat… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

