- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a publicat pe Facebook fisa medicala personala a unui protestatar din Piata Victoriei, numindu-l „sandilau”, dupa care s-a plans ca postarea i-a fost stearsa. Sandu Matei, protestatarul in cauza, a anuntat ca il va da in judecata pe Valcov.…

- PNL ii cere demisia lui Darius Valcov dupa ce consilierul premierului a publicat pe Facebook fișa medicala a unui protestatar incalcand legea . Liberalii il acuza pe Valcov de folosirea abuziva a informatiilor cu caracter personal și incalcarea dreptului la viața privata. PNL ii cere demisia lui Darius…

- Darius Valcov recidiveaza pe Facebook. Consilierul premierului Viorica Dancila a publicat pe rețeaua de socializare un clip care sugereaza ca #rezist și Forumul Democratic al Germanilor din Romania sunt organizații naziste. In montaj este pusa chiar și poza in care președintele Klaus Iohannis are o…

- Partidul National Liberal cere, prin vocea purtatorului de cuvant, demisia lui Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, dupa ce acesta a publicat pe Facebook fisa medicala a unui protestatar si imagini prin care Iohannis era comparat cu Hitler.CITEȘTE ȘI: Semnele care iti arata…

- "Demisia este obligatorie 110% pentru Carmen Dan dupa ce s-a vazut la audierea publica din Parlament de astazi. Stim bine ca nu are alfabetul litere cate planuri / teze false are Liviu Dragnea pentru a incerca salvarea ei (si a lui!). Dar totul are un sfarsit. Acesta. Astazi, doamna ministru a iesit…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea trebuie sa-si ceara scuze public victimelor Holocaustului si sa demisioneze, a declarat joi purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. Solicitarea liberalului vine dupa ce ministrul Agriculturii a afirmat ca ce se intampla in prezent in fermele de porci din Romania…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, de a nu demisiona din functiile pe care le ocupa.