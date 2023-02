PNL Turda ”mitraliază” consilierii opoziției! PNL Turda a ”mitraliat” opoziția politica din Consiliul Local, cu 3 postari in care au adus critici consilierilor PSD, USR și PMP, infierand activitatea fiecaruia intr-un mod dur. ”13 dorințe – 13 redundanțe” Amendamentele depuse de consilierii PSD și USR, la bugetul local, au fost primele care au fost supuse tirului de critici acide ale [...] Articolul PNL Turda ”mitraliaza” consilierii opoziției! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

