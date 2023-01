Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ședința consilierilor județeni de miercuri, 25 ianuarie 2023, președintele CJ, Constantin Radulescu a susținut o conferința de presa unde a facut declarații clare referitoare la alunecarea de teren, pe DJ 658-Muereasca, din apropierea Manastirii Frasinei, la imparțirea banilor pentru primariile…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh și fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Teleorman, Adrian Ionuț Gadea, afla astazi, 17 ianuarie 2023, decizia definitiva in Dosarul Belina. Achitarea lui Sevil Shhaideh – fost vicepremier al Romaniei pe vremea cand PSD era condus de Liviu Dragnea – va fi analizata,…

- Presedintele CJ, Costel Alexe, sustine in aceasta dupa-amiaza o conferinta de presa in care sunt prezentate noutati despre investitiile in infrastructura rutiera la nivelul judetului Iasi. Langa seful Consiliului Judetean se afla primarii din Letcani, Stelian Turcu, si din Podu Iloaiei, Ioan Alexa.

- Președintele CJ BN a vorbit despre „planurile nereușite” din acest an. ”E prima data cand se incheie anul cu datorii” a declarat Radu Moldovan. Prezent in studioul As-TV, președintele CJ BN a vorbit despre politica, sport și administrarea județului. Intrebat daca are un regret, un plan care nu i-a ieșit…

- Politic Cum se “guverneaza” in Teleorman (2) decembrie 8, 2022 09:38 Liviu NEAGU Ieșirea lui Liviu Dragnea din zona de vizibilitate publica, nu și de influența, a creat un gol de autoritate pe care unii se zbat sa il umple. Teleormanul inca este un județ tributar modelului de “tatuc” politic,…

- “Premiera in Romania!”, a anunțat președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu: Un microscop robotizat de ultima generație, ce va fi folosit in timpul operațiilor in Secția Neurochirurgie, a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Valcea. Președintele CJ, Constantin Radulescu și dr.…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat ca este necesara „cat se poate de repede” o sedinta a coalitiei de guvernare in care sa se stabileasca procentul de majorare a pensiilor din 2023, calculele PNL relevand ca pentru o indexare nediferentiata a punctului de pensie cu 15%, impactul…

- Presedintele PSD Sector 1, Florin Manole, a cerut marti demisia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, despre care a afirmat ca este "in situatie de incompatibilitate si cu suspiciuni penale". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…