PNL respinge categoric afirmatia ca BNR e vinovata de cresterea accelerata a inflatiei

- Partidul National Liberal respinge categoric afirmatia ca Banca Nationala ar fi vinovata pentru cresterea accelerata a inflatiei in Romania, a declarat vineri presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am aici tabelul oficial cu rata anuala a inflatiei in luna martie 2018. Rata inflatiei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca inflatia nu este cauzata de actiunile luate de guvern, ci de cresterea pretului petrolului si de liberalizarea preturilor la energie si a sugerat ca actiunile BNR si declaratiile politicienilor din opozitie sunt coordonate. ”Si eu incerc…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca ultimele date care arata creșterea inflației ar avea mai multe cauze. Dragnea arata ca exista mai multe forțe care odata ce au vazut creșterile de salarii au crescut artificial prețurile. Mai mult, liderul PSD a precizat ca exista o forța concentrata formata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in discutie in cadrul coalitiei si a Guvernului. Totodata, el a subliniat, in cadrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru afirmatiile privind inflatia si arata ca raspunderea integrala pentru cresterea acesteia apartine guvernelor sustinute de PSD. "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata…

