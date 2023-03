Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de 8 Martie, dand asigurari ca Guvernul va continua sa sprijine femeile, prin masuri concrete, in tot ceea ce isi doresc sa realizeze.”Sarbatorim astazi femeile din viata noastra si le transmitem cele mai bune ganduri, de recunostinta, respect si pretuire.…

- Noile legi ale Educatiei contin proceduri clare de interventie in situatii de violenta scolara. Astfel, profesorii cercetati pentru violenta impotriva elevilor nu vor mai putea sa desfasoare activitati didactice la clasa. Aceștia vor fi insa platiți pana la finalizarea cercetarii disciplinare, potrivit…

- Activitați de promovare a atitudinii civice și de prevenire a faptelor de corupție cu funcționari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Vrancea Ofițeri de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vrancea au desfașurat, in perioada…

- La Galați, penurie de magistrați. La Tribunal 1.300 dosare/judecator, la Parchet lipsesc 49% din procurori. Instanțele și parchetele din Galați se confrunta cu o lipsa acuta de personal, reușind cu mari dificultați sa asigure desfașurarea activitații astfel incat sa nu fie afectate drepturile celor…

- Bankwatch Romania a transmis, vineri, ca energia generata din hidrocentrale a fost, in 2022, la cel mai scazut nivel din ultimii 22 de ani din cauza secetei din Europa. "Energia generata din hidrocentrale in 2022, in Europa, s-a aflat la cel mai scazut nivel din ultimii 22 de ani", a transmis, vineri,…

- Motto: „Cel mai maret adevar este recunoasterea ca in fiecare om, in fiecare copil este potential pentru maretie." (Robert F. Kennedy) Situata intr-un cadru natural pitoresc al spațiului carpato-dunarean, Școala Gimnaziala din comuna Nadeș reprezinta o instituție educaționala ce iși propune sa aplice…

- Scopul acestui program este prevenirea abandonului școlar și reducerea parasirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la invațamantul secundar inferior — gimnazial la invațamantul secundar superior — liceu sau invațamant profesional și tehnic.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ca pachetul de legi privind Educatia va fi finalizat cat mai repede, astfel incat sa intre in dezbatere in noua sesiune parlamentara, care incepe la 1 februarie."In perioada urmatoare, vom avea activitati care vor viza pregatirea…