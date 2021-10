Biroul Executiv Național al PNL a decis vineri sa nu inainteze niciun propunere de prim-ministru la consultarile de luni de la Palatul Cotroceni, daca nu reușește sa contureze o majoritate parlamentara in jurul acestui nume, a transmis PNL intr-o informare de presa citata de Hotnews.„BEx considera ca, pentru deblocarea crizei politice, este cea mai buna decizie ca PNL sa nu avanseze la consultarile de luni o propunere de premier. (...) In eventualitatea in care nu se contureaza o majoritate, decizia conducerii PNL este aceea de a se prezenta fara a face propunere de premier la consultarile de…