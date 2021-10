Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice spun ca planul președintelui este ca saptamana urmatoare consultarile sa nu ajunga la vreun rezultat. Mai exact, Klaus Iohannis nu va agrea alta propunere de premier la consultarile cu partidele politice și nu-și va da girul pentru alte variante de a forma o noua majoritate parlamentara.…

- Fostul presediinte al PNL, Ludovic Orban a declarat la RFI ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia in cazul in care l-ar propune din nou pe Florin Citu pentru functia de premier. In ceea ce priveste suspendarea presedintelui Iohannis, liderul este de parere ca „o discutie pe tema poate…

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. „Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv…

- Pe cine susține PNL pentru functia de premier, la consultarile cu președintele Iohannis. Delegația care va reprezenta partidul Partidul National Liberal a decis in sedinta Biroului Executiv National, de joi seara, ca nominalizarea PNL, pentru functia de prim-ministru, la consultarile de luni, de la…

- Fostul lider PNL Ludovic Orban catalogheaza drept „tupeu maxim” o eventuala desemnare a lui Florin Cițu de catre Klaus Iohannis in poziția de premier, daca moțiunea de cenzura de maine va trece și guvernul va fi demis.

- Liberalii au luat in discuție, intr-un format restrans, pentru prima data, posibilitatea de a renunța la Florin Cițu din funcția de premier al Romaniei, conform unor surse politice citate de Antena 3. De asemenea, și președintele Klaus Iohannis ar urma sa ii propuna lui Dan Barna la discuțiile de marți…

- Stelian Ion, demis din fruntea ministerului de justitie, considera ca solicitarea premierului Florin Cițu pentru revocarea sa vine de la Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a semnat decretul de revocare din functie, informeaza Digi24.Stelian Ion sustine ca era de asteptat ca presedintele sa semneze…

- PSD i-a solicitat, vineri, presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunostinta de condamnarea penala a lui Florin Citu in momentul in care l-a desemnat pentru functia de prim-ministru al Romaniei. „PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a…