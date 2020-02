Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu i-a transmis astazi premierului Ludovic Orban ca proiectul angajarii raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi, aflat in dezbatere in Parlament, este „un abuz de democratie” si i-a cerut sa-l „retraga de indata”.

- „Aceasta decizie de asumare a raspunderii in Parlament pe care a luat-o primul-ministru este, de fapt, o provocare deschisa la adresa PSD. De ce? PSD nu are alternativa, adica trebuie sa depuna o moțiune de cenzura. (...) Cu toate ca, evident, caderea Guvernului deschide calea spre anticipate. I-am…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost ironic, ieri, la Calarași, afirmand ca daca vor fi organizate alegeri anticipate, Ludovic Orban nu va mai fi premier și poate spune acest lucru „in scris”. „Daca vor fi anticipate eu va dau scris ca domnul Orban nu va mai fi premier niciodata. Toata…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca incurajeaza traseismul politic, facand referire la finantarea cu bani de la bugetul de stat a Partidului PRO Romania condus de Victor Ponta. El a declarat joi, la Buzau, ca…

- Guvernul si-ar putea angaja raspunderea asupra legii bugetului de stat Foto arhiva Guvernul si-ar putea angaja raspunderea, lunea viitoare, asupra legii bugetului de stat si a legii asigurarilor sociale pe anul 2020. Decizia va fi luata marti, spune premierul Ludovic Orban, care precizeaza…

- Președintele interimar Marcel Ciolacu i-a raspuns, duminica, lui Ludovic Orban in ceea ce privește pachetul de legi pentru care Guvernul PNL și-a asumat raspunderea, dupa ce premierul a afirmat ca o contestatia la CCR "nu e o acțiune social-democrata, ci lovește din plin familiile cu venituri mai…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul ca actioneaza în mod nedemocratic si neconstitutional atunci când declara ca îsi angajeaza raspunderea pe proiecte de lege extrem de importante,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat, marti, daca se teme de o revenire a PSD cu Marcel Ciolacu la conducere si a inceput sa rada. ”Stiti vorba aia: «Incurca-i drace»”, a afirmat liderul liberal.Ludovic Orban a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca se teme de revenirea…