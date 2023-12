Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, totodata presedinte al PSD Timis, va merge saptamana viitoare in vizita in Israel, la invitația președintelui Knesset-ului (Parlamentul unicameral al statului Israel). Simonis a decis sa invite in delegație și șefii de grupuri parlamentare…

- Președintele PNL Timiș. Alin Nica nu exclude eventualele alianțe preelectorale, dar aici se refera cam la orice alta colaborare, in afara de una cu PSD. ONG, societate civica, probabil ceva partide de buzunar, toate sunt acceptate, (destul de) puțin și social-democrații. Eventual dupa alegeri, in funcție…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a dezvaluit, in cadrul unei conferințe de presa, numele candidatului PSD la funcția de primar al municipiului Lugoj, la alegerile locale de anul viitor. Conform spuselor liderului PSD Timiș, Calin Dobra, președintele PSD Lugoj, „și-a manifestat interesul…

- Organizația PNL Vișeu de Sus a fost dizolvata, dupa ce in ultima perioada la nivelul Consiliului Local Vișeu de Sus au existat mai multe probleme, printre care demiterea viceprimarului Marius Grad. Au votat pentru demitere acestuia inclusiv consilierii locali PNL. ”In cadrul ședinței Biroului Permanent…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a declarat luni, 23 octombrie, pentru Libertatea, ca procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au clasat dosarul in care a fost acuzat de Agenția Naționala de Integritate de conflict de interese.Fost primar al comunei Dudeștii Noi, liberalul…

- Nu au trecut decat cateva ore de la anunțul lui Alin Nica referitor la inchiderea dosarului existent pentru conflict de interese și de la solicitarea de demisie adresata lui Alfred Simonis, ca șeful PSD Timiș a emis prima reacție. El susține ca nu a spus niciodata ca Nica ar fi vinovat, ci ca ar fi…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, totodata presedinte al CJ Timis, refuza orice alianta la nivel local cu PSD. In schimb, el afirma ca in Timisoara ar functiona o “coaliție nefireasca” intre PSD si USR. Pe de alta parte, Nica spune ca intelege “necesitatea alianței PNL și PSD” la nivel central, mentionand…

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, totodata presedinte al PNL Timis, afirma ca revocarea sa din din Consiliul Național de Integritate, s-a facut fara niciun temei legal, “cu unicul scop de a grabi acapararea Agenției Naționale de Integritate” de catre PSD. El anunasa ca va contesta in instanța votul…