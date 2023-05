PNL își pierde prefectul la Buzău! Pe cine pregătește PSD Intr-o conferința de presa organizata de PSD Buzau, Lucian Romșcanu a anunțat cu fast schimbarea prefectului Daniel Țiclea. Cei doi „electroni” liberali care inca mai gandesc și se impotrivesc sistemului PSD de la Buzau se pare ca i-au deranjat la culme pe Neagu și Toma, astfel, Romașcanu ii va propune lui Ciolacu, schimbarea prefectului cu unul de la PSD. Putem spune ca Daniel Țiclea este unul dintre cei mai buni prefecți din județul Buzaul, de la Revoluție și pana in prezent. Acesta a demonstrat ca instituția guvernului se poate implica in schimbarea in bine a vieții oamenilor, dar și in implicarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța pana la sfarșitul lunii mai. Acordarea acestora va continua și in urmatorii patru ani, potrivit unui ordin de ministru semnat recent. Pentru anul 2023 suma este de 1.450 de lei, impozabila. Voucherele de vacanta sunt emise doar pe…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost prezent la congresul UDMR, unde a subliniat faptul ca formațiunea politica trebuie sa ramana la guvernare și dupa rotativa guvernamentala. Ciuca a precizat ca scopul principal este asigurarea continuitații pentru a oferi stabilitate politica Romaniei. Totodata, Nicolae…

- UDMR se opune cu vehemența comasarii alegerilor de anul viitor. Kelemen Hunor e de parere ca aceasta decizie nu face altceva decat ”sa intoxici o campanie electorala și nu cred ca este bine” „Eu in principiu nu-s de acord cu comasarea, cu nici un fel de comasare, fiindca fiecare runda de alegeri are…

- Exporturi mari, ca niciodata, de energie electrica de acest Paște. Cantitați neverosimil de mari de electricitate au plecat la export, catre Ungaria și Bulgaria, cu varfuri de aproape 4.000 de MW, adica aproape 50% din toata producția interna, au trecut granița. Și, așa cum arata datele Transelectrica,…

- Triduumul pascal reprezinta punctul culminant al anului liturgic romano-catolic. Este timpul in care sunt celebrate misterele centrale ale mantuirii noastre: patimirea, moartea si invierea lui Cristos. Sunt trei zile – Joi, Vineri, Sambata – din Saptamana Mare, in care creștinii catolici celebreaza…

- Angajatorii pot oferi tichete cadou de sarbatori cu valoare de 300 de lei, fara a plati vreo taxa catre ANAF. Daca aceasta suma este mai mare vor trebui sa plateasca impozit pe diferența. Angajații pot primi tichete cadou in valoare de 300 de lei. Ele pot fi oferiți sub mai multe forme: fie sub forma…

- Cursurile de formare profesionala organizate de AJOFM Maramureș sunt la mare cautare de catre șomerii din județ, dar și de catre persoanele angajate, care doresc sa-și dezvolte competențele. ”Cursurile de formare profesionala pentru anul 2023 sunt destul de cautate de catre șomerii din baza noastra…

- Minorii prinși ca fumeaza pe o raza de 200 de metri de locurile publice risca amenzi de pana la 500 de lei. Legea a trecut deja de Senat și a primit marți aviz pozitiv din partea Comisiei de Educație a Camerei Deputaților, urmand a intra in scurt timp in dezbaterea parlamentarilor. Conform proiectului…