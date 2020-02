Accident cu TIR-uri la Bătuța

Două TIR-uri s-au ciocnit în această dimineață pe DN 7, la Bătuța. Din primele informații, se pare că un autotren a ieșit de pe un drum lateral pe DN 7, fără să se asigure, fiind lovit de alt autotren care circula regulamentar. În urma accidentului, două persoane au fost rănite. The post Accident cu TIR-uri la Bătuța appeared first on Arad… [citeste mai departe]