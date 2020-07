Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de oameni nu au respectat legislația impusa de starea de alerta decretata de Guvern și au participat la o ședința a PNL organizata, duminica, in incinta unui restaurant de langa Iași, situat pe malul lacului Aroneanu, dupa cum o arata inregistrarile jurnaliștilor ieșeni. Din imaginile surprinse…

- Peste 100 de oameni nu au respectat legislația impusa de starea de alerta decretata de Guvern și au participat la o ședința a PNL organizata, duminica, in incinta unui restaurant de langa Iași, situat pe malul lacului Aroneanu, dupa cum o arata inregistrarile jurnaliștilor ieșeni. Din imaginile surprinse…

- Ministrul mediului apelor si padurilor, Costel Alexe, a declarat, joi, ca sustine fara echivoc toate proiectele de infrastructura pe care le are Moldova si, in ceea ce priveste problemele de mediu, impreuna cu echipa de la minister, va face tot posibilul ca aceste proiecte sa nu fie blocate sau sa stagneze,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a aratat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri active dupa data de 1 iunie va fi parcurs in prima lectura. “Il introducem in prima lectura. Atentie, el trebuie sa intre in vigoare pana in data de 1 iunie,…

- Ministrul sanatații și ministrul de interne au emis ordinul comun privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…

- Ministrul educației, Monica Anisie, a explicat cum vor incheia profesorii situația elevilor, pentru anul școlar in curs. Ministrul a precizat ca media de pe primul semestru devine medie anuala, in cazul elevilor care nu au participat la cursurile online. „Daca elevul nu a avut nicio nota și nu a participat…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat, sambata seara, la Digi 24, ca ar trebui sa existe o delimitare clara intre Politia nationala si cea locala, precizand ca cele doua institutii vor fi redenumite in urma unor analize. Vela a spus ca „este o discutie foarte veche” cu privire la Politia nationala…

- Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa dupa noaptea trecuta, cand in comunitatea rușilor lipoveni din Stolniceni Prajescu, o localitate aflata la 70 de kilometri de Iasi, trei oameni au murit in mai puțin de 24 de ore. Analizele au aratat ca cele doua femei și un barbat s-au intoxicat…