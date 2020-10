PNL Dolj pleacă la luptă cu generalul Ciucă. PSD contraatacă PNL Dolj pleaca la lupta cu generalul Ciuca. Partidul National Liberal filiala Dolj a depus, ieri la pranz, listele cu candidaturile pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Liberalii s-au prezentat la Biroul Electoral Judetean (BEJ) cu dosarele pentru Senat si Camera Deputatilor, iar la iesire au lansat atacul la adresa adversarilor din PSD Dolj. „PNL merge in aceasta campanie electorala pentru alegerile parlamentare cu sloganul «Dezvoltam Romania», iar noi vom dezvolta judetul Dolj. De ce? Pentru ca in ani de zile de guvernare PSD am vazut cu totii ca tema principala a guvernarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

