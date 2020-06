Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan anunta ca a format un grup de lucru interministerial la guvern, pentru a discuta despre redeschiderea școlilor si universitatilor in siguranța din septembrie, avand in vedere contextul din sanatate si evolutia cazurilor de coronavirus. Regulile vor fi discutate cu ministrul…

- Un cadru medical va fi prezent in fiecare unitate de invațamant din țara, atat in timpul pregatirilor pentru examenele din clasa a VIII-a și a XII-a, cat și in timpul examenelor propriu-zise, a anunțat ministrul Educației. „Am discutat cu domnul ministru al Sanatatii si in fiecare unitate de invatamant…

- Relaxarea masurilor dupa iesirea din starea de urgenta va fi facuta ''pas cu pas'', la intervale de aproximativ doua saptamani, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a avut o sedinta despre masurile de gestionare a epidemiei SARS-CoV-2 cu premierul Ludovic Orban,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 12,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu,…

- Seful statului a avut o sedinta la Palatul Cotroceni privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, si seful Departamentului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis participa luni, 27 aprilie, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, la o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. Dupa intalnirea cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anunta ca autoritatile vor lua o decizie privind reluarea cursurilor in scoli, gradinite si universitati numai dupa o consultare cu specialistii din domeniul sanitar si spune ca aceasta va avea la baza in primul rand grija pentru sanatatea prescolarilor, elevilor…

- Ministrul Nelu Tataru recunoaște mai franc decat oricand deficiențele enorme din Sanatate. Politicianul incurajeaza insa romanii sa aiba speranța și sa respecte recomandarile autoritaților. ”Cu toții avem același scop, sa salvam viața noastra și a oamenilor din jur! Transmit condoleanțe tuturor celor…