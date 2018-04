Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii mediului academic din Romania dezbat Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila 2030. Evenimentul este organizat de Secretariatul General al Guvernului. Coordonatorul departamentului de stat pentru dezvolatare durabila din Romania, Laszlo Borbely, consilier de stat in cadrul Guvernului,…

- Tinerii din Romania sunt cei mai increzatori ca vor avea o cariera in domenii digitale. Este rezultatul unui studiu recent, care plaseaza Romania pe primul loc la acest capitol, inaintea unor tari ca Marea Britanie, Germania sau Spania.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat vineri ca cere Guvernului sa publice Hotararea de Guvern privind conditiile, procedura si termenele de restituire a supraaccizei la carburanti. UNTRR a avut in 5 septembrie 2017…

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca "trebuie schimbata paradigma" in materie de investitii, astfel incat lucrarile sa fie efectuate in scurt timp si sa fie achitate ulterior pe termen lung, nu pe bucati, cu plata pe termen lung. "Dupa fotbal, cea mai mare frustrare a noastra…

- Un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata abia la finalul anului 2019 Presedintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata…

- Aina Gorghiu a comentat in emisiunea „News Magazine” și cazul condamnarii lui Darius Valcov. Sentatoarea PNL considera ca acesta reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila și crede ca premierul trebuie sa ia masuri. „E cel mai simplu cand problema nu-ți convine o muți la Guvern.…

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a declarat ca in fotbalul romanesc trebuie conceput un proiect pe urmatorii zece ani, iar cine va fi la sefia Federatiei Romane de Fotbal, in urma alegerilor din acest an, de pe 18 aprilie, trebuie sa resusciteze fotbalul romanesc.Daca vreti sa aducem publicul…

- Antrenorul formatiei Fiorentina, Stefano Pioli, a declarat ca l-a apreciat pe Ianis Hagi din punct de vedere al calitatilor fotbalistice, dar a precizat ca a fost nemultumit de faptul ca mijlocasul in varsta de 19 ani era nerabdator sa joace pentru echipa de seniori a clubului toscan. "Este…