Președintele PNL București, oficialul aflat in fruntea Ministerului Energiei, il critica pe actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan. Sebastian Burduja spune ca Bucureștiul „e exemplu de manual de esec in ceea ce priveste sistemul de termoficare". Sunt, așadar, sageți direcționate catre actualul ocupant al fotoliului de primar general al Capitalei. Totul, in contextul in care […]