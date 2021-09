Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol a reactionat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a fost surprins sambata fara masca de protectie la Congresul PNL, povestind ca unui politist i-a fost jena sa mai aplice o amenda pentru nepurtarea mastii in spatii publice inchise. „Un politist din Timisoara intra intr-un restaurant.…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, o crestere a numarului de noi cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore fiind confirmate pozitiv 73 de persoane, din care 35 in Timisoara. Alte 18 localitati din judet au intre unu si patru cazuri noi de COVID. Au fost depistate cu…

- Acum un an, pe 28 august 2020, in Romania erau inregistrate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Tot in aceeași zi erau raportate de autoritați 1.318 cazuri noi de imbolnavire pe zi. Facand o comparație cu datele furnizate astazi de autoritați se pare ca ne aflam in aceeași situație…

- Cercetatorii de la Universitatea Nationala Autonoma din Mexic (UNAM) au creat o masca folosind argint si cupru, elemente dispuse in nenostraturi, care neutralizeaza SARS-CoV-2, coronavirusul ce cauzeaza Covid-19. In cazul in care concentratia virala este mare, virusul dispare in proportie mai mare de…

- O ancheta a fost deschisa la Arad dupa ce pe grupul de Facebook „Mamici din Arad” o persoana a scos la vanzare certificate care atesta vaccinarea anti-COVID. Din informațiile obținute pana in prezent, cel puțin un asemenea certificat ar fi fost deja livrat unei persoane, relateaza realitateadearad.net.…