Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, le-a cerut sambata, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celorlalte partide de centru-dreapta - Ludovic Orban (PNL), Dan Barna (USR) si Dacian Ciolos (PLUS) - sa initieze prima alianta politica, in perspectiva alegerilor locale, la nivelul judetului Giurgiu, ''cu…

- Liderul PMP Eugen Tomac transmite o scrisoare deschisa liderilor PNL, USR și PLUS, carora le propune o alianța de centru-dreapta in perspectiva alegerilor locale, la nivelul judetului Giurgiu, cu scopul ca Niculae Badalau sa nu mai obtina nicio functie de reprezentare publica.„Scrisoare deschisa…

- Viorica Dancila a caștigat alegerile de duminica in numai 5 județe. Este vorba de Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Giurgiu. La Gorj, candidata PSD a obtinut 51,9%, iar Klaus Iohannis 48%. In urma rezultatului obtinut in finala pentru Cotroceni, PSD Gorj s-a plasat in primele 5 judete…

- "Avem insa și o mare fragilitate, un risc care nu vine de la adversarii noștri politici, ci de la noi inșine și din felul in care ne raportam la proiectul nostru politic. Vom destrama tot ce am construit pana acum daca nu ințelegem ca singura opțiune de viitor sunt unitatea și construirea increderii…

- Sebastian Zachmann, jurnalist adevarul.ro: „La randul sau, Razvan Cuc a primit ordin de la liderul PSD Neamt Ionel Arsene. Arsene l-a transferat de la Giurgiu la organizatia Neamt. Domnul Cuc a fost in relatii bune cu Badalau, l-a tradat pe Badalau, l-a tras pe linie moarta. Apoi, Dragnea a incercat…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca a gasit ”multa deschidere” fata de subiectele care sunt de interes pentru formatiunea pe care o conduce.

- Liderul USR Dan Barna propune Guvernului sa il nominalizeze pe deputatul Catalin Drula pentru postul de comisar european, deoarece acesta are un CV ireproșabil a demonstrat de-a lungul timpului de nenumarate ori preocupare și pricepere la infrastructura de transport.

- Prezidențiabilul USR-PLUS Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Alianța a strans aproape 400.000 de semnaturi. Liderul USR a susținut ca Romania are nevoie de o schimbare. „Eu spun in egala masura ca președintele Iohannis a fost un pompier…