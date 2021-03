Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara organizeaza, duminica, la Sinaia, congres pentru alegerea noilor structuri de conducere. Reuniunea membrilor PMP va incepe la ora 12.00, la un hotel din Sinaia. Numarul de participanti a fost dimensionat pentru a respecta masurile impuse de pandemie, iar delegatii PMP…

- Partidul Mișcarea Populara iși va alege, duminica, intr-un Congres care se va desfașura la Sinaia, noua conducere naționala. Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, va candida pentru o funcție de vicepreședinte in viitorul Consiliu Executiv Național al partidului. „PMP, prin cei peste 2.000 de…

- Cristian Diaconescu ar fi ramas principalul favorit la șefia PMP, asta dupa ce Mihail Neamțu s-ar fi retras din cursa. Congresul PMP va avea loc pe data de 6 martie, iar alegerile vin ca urmare a faptului ca Eugen Tomac a demisionat, dupa ce partidul nu a facut pragul la alegerile parlamentare.…

- PMP, partidul fondat de Traian Basescu, va organiza în martie un congres pentru alegerea unei noi conduceri naționale, dupa ce Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte, în condițiile în care partidul nu a trecut pragul electoral și nu intra în Parlament.Potrivit…

- • In mai mult de jumatate dintre localitaþile din judeþ, electoratul a ales candidaþii PSD • Ca procente, AUR este pe locul 4 la Camera Deputaþilor, iar PMP pe locul 5 Nicoleta Dumitrescu Dupa doua zile de la organizarea scrutinului electoral din data de 6 decembrie, au fost anunțate și rezultatele…

- Eugen Tomac și-a dat demisia din conducerea PMP, dupa ce partidul nu a reușit sa treaca pragul electoral.Partidul Mișcarea Populara a obțiunut un procent cu doar cateva sutimi sub 5%, scor care ar fi duc formațiunea politica in Parlamentul Romaniei.„​Sunt conștient ca toți ne doream mai mult. Am luat…

- Partidul National Liberal a castigat alegerile in judetul Alba atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, obtinand un scor de 36%, pe locul doi s-a clasat PSD, iar Alianta USR-Plus are doua procente peste Alianta pentru Unirea Romanilor. Potrivit Biroului Electoral, dupa centralizarea datelor de la…

- Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 94% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera deputatilor, cat si la Senat, fiind urmat de PNL si USR-Plus. Dupa numararea a aproximativ 94% din voturile exprimate la alegerile…