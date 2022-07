Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, joi, finalizarea etapei de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie a 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora. l a precizat ca au fost depuse sase oferte din partea BMC Truck&Bus; Solaris Bus&Coach sp.z.o.o; Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret; Mercedes-Benz Trucks&Buses Romania SRL; New Kopel Car Import; asocierea dintre Otokar Europe Filiala Bucuresti si Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS. „Urmeaza etapa de evaluare a ofertelor, astfel incat sa putem desemna un castigator in cel mai scurt…