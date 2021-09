PM Florin Cîțu thinks he can avoid confidence vote in Parliament Romania’s prime minister Florin Cițu announced that he plans to ask Parliament’s vote only for the new ministers that will replace those of the alliance USR-PLUS which pulled out of the Executive. He also said that he expects the reformist MPs to extend their support for the candidates nominated by him “because they have something against me, […] The post PM Florin Cițu thinks he can avoid confidence vote in Parliament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

