"PLUS cere Parlamentului Romaniei schimbarea imediata a presedintelui Autoritatii Electorale Permanente. Acesta considera oportun sa negocieze un parteneriat cu Rusia in domeniul electoral. Aceeasi tara care este considerata, in rezolutii repetate ale Parlamentului European, ca fiind responsabila pentru amestec in procesele electorale europene, specialista in atacuri hibride impotriva democratiilor noastre", se arata intr-un comunicat al PLUS.



Presedintele executiv al formatiunii, Dragos Tudorache, a precizat ca societatea romaneasca are nevoie de garantia independentei celor care…