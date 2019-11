Stiri pe aceeasi tema

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, la Cluj, ca Alianta USR-PLUS va avea candidati unici pentru toate localitatile din Romania, acestia urmand sa fie desemnati dupa alegerile prezidentiale, scrie Agerpres. "Acesta a fost planul nostru, sa ne concentram pe alegerile prezidentiale…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, la Cluj, ca Alianta USR-PLUS va avea candidati unici pentru toate localitatile din Romania, acestia urmand sa fie desemnati dupa alegerile prezidentiale. "Acesta a fost planul nostru, sa ne concentram pe alegerile prezidentiale in…

- Oana Bogdan și-a dat demisia din PLUS, explicand intr-o scrisoare adresata membrilor Consiliului Național PLUS ca dorește sa fie prezenta in Bruxelles, acolo unde conduce un birou de arhitectura, potrivit unui comunicat emis de formațiunea politica. Aceasta a fost membru in Biroul Național PLUS.…

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a lansat in dezbatere, in ședința Consiliului Național al partidului, atat pentru membrii PLUS, cat și pentru public, programul PLUS ACUM, care conține un set de masuri urgente ce trebuie implementate imediat. Formațiunea politica condusa de fostul premier tehnocrat…

- Potrivit reprezentanților USR PLUS, incidentele au avut loc in noaptea de sambata spre duminica, cand un cort a fost furat și unul taiat, apoi incendiat. „Un cort furat, altul taiat in bucați și incendiat! Am fost surprinși de «intensitatea» cu care se face politica in Comuna Sacalaz din Timiș.…

- "Biroul Național al PLUS a decis, in ședința de luni, 26 august, urmatoarele: 1. Luand in seama degringolada actualei guvernari, Biroul Național al PLUS a reiterat necesitatea organizarii unor alegeri anticipate. Membrii Biroului Național al PLUS considera ca situația catastrofala in care…