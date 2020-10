Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au facut peste 8.100 de reclamatii impotriva companiilor de asigurari auto, in trimestrul II al acestui an, arata datele publicate joi de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF). Cele mai reclamate companii sunt Euroins si City Insurance.

- Veste excelenta pentru șoferi! Potrivit noilor modificari aduse legii asigurarilor RCA, șoferii nu ar mai fi amendați in situația in care nu prezinta dovada asigurarii autoturismului in format fizic. Cu toate acestea, polițiștii au dreptul sa le ceara șoferilor dovada an format digital. Legi mai blande…

- Piața asigurarilor generale și de viața din România a atins venituri de 2,95 miliarde lei în primul trimestru din 2020, în creștere cu 8,8% fața de perioada similara a anului trecut, a anunțat vineri Autoritatea de Supraveghere Fincnaiara (ASF). Veniturile din asigurarile RCA au crescut…

- Conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a decis miercuri sa sacționeze cu avertisment scris NN Asigurari de Viața, pentru deficiențe constatate în privința modului de calcul și de plata a contribuțiilor datorate Fondului de Garantare a Asiguraților și Autoritații de Supraveghere…

- Service-urile auto AutoCar, controlate de Florin Pandele, au anunțat marți ca se alatura demersului altor 7 service-uri, doua dintre acestea fiind reprezentante BMW și Mercedes, în solicitarea falimentului Euroins, pentru o datorie de 1,5 milioane lei. În replica, Euroins, asiguratorul cu…

- Compania de asigurari CertAsig a intrat in faliment, in urma deciziei finale a instantei. In luna februarie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras autorizatia de functionare a...

- Grupul de firme AutoCar se alatura demersului celor 7 unitati reparatoare , doua dintre acestea fiind reprezentante BMW și Mercedes in solicitarea falimentului firmei EUROINS, pentru datoria de 1,5milioane lei.Vezi și: Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS: 'Coronavirusul NU se…

- Șoferii vor avea la dispoziție un comparator online pentru primele RCA, pentru a alege cea mai potrivita asigurare Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) va demara un proiect de implementare a unui comparator online pentru primele RCA, informeaza luni organizatia. Potrivit sursei citate,…