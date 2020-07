Meteorologii nu dau vești prea bune pentru acest sfarșit de saptamana. Ploile Torențiale, vijeliile și grindina sunt prezente in trei sferturi din țara. In aceste condiții, Administrația Naționala de Meteorologie a emis Cod calben pentru instabilitate atmosferica, valabila incepand de astazi, ora 5:00 pana la data de 26 iulie ora 23:00. In Banat, Oltenia, Crișana, […]