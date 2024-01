Ploile torențiale fac prăpăd în Brazilia Ploi torentiale care au afectat Rio de Janeiro si imprejurimile in primele ore ale zilei de duminica s-au soldat cu cel putin 11 morti, potrivit unui bilant al pompierilor brazilieni, relateaza news.ro Decesele au avut loc in cartierele din nordul megalopolisului si au fost cauzate de inec, electrocutare si alunecari de teren. Pompierii cauta in continuare o femeie care a fost data disparuta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

