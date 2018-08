Ploile torenţiale din India au lăsat în urmă 26 de morţi în sudul ţării Numarul total al deceselor provocate de inundatiile si alunecarile de teren declansate de ploile torentiale care au afectat statul Kerala din sudul Indiei a ajuns la 26, au anuntat vineri autoritatile.



Decesele au fost inregistrate in districtele Idukki, Malappuram, Kozhikode, Wayanad si Ernakulam, informeaza agentia Xinhua.



"Nu au mai fost inregistrate alte decese joi seara, astfel incat bilantul total este de 26. Mai multe persoane sunt in continuare date disparute in aceste districte", a indicat un reprezentant al autoritatii pentru gestionarea dezastrelor.



