Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente care au lovit Grecia au facut ravagii in mai multe zone din tara, in unele locuri rezidentii fiind fortati sa se refugieze pe acoperisurile caselor pentru a scapa din calea viiturilor, informeaza Agerpres .Doar in Atena pompierii au fost mobilizati de peste 1.400 de ori in zilele de…

- Ploile abundente care au lovit Grecia au facut ravagii in mai multe zone din tara, in unele locuri rezidentii fiind fortati sa se refugieze pe acoperisurile caselor pentru a scapa din calea viiturilor, informeaza DPA. Doar in Atena pompierii au fost mobilizati de peste 1.400 de ori in zilele de joi…

- Puhoaiele au lovit mai multe orașe, inclusiv Capitala, și au inundat locuințele oamenilor.Mașinile au plutit pur și simplu pe strazi. Și stalpii de electricitate au fost doborați la pamant de vremea rea.Cel mai afectat oraș din Spania in urma ploilor abundente este Alcanar. Cantitațile uriașe de apa…

- Сonform datelor colectate din subdiviziunile teritoriale ale IGSU, mai multe prejudicii au fost inregistrate in urma precipitațiilor abundente insoțite de grindina și vant puternic care au avut loc pe data de 29 iulie. Prejudicii au fost inregistrate in raioanele Criuleni, Dubasari, Falești, și Soroca.…

- Ploi torentiale si furtuni in sud-estul Angliei au antrenat duminica seara inundatii pana pe strazile Londrei, unde transportul a fost perturbat, relateaza AFP. Serviciile de salvare se confrunta cu ”inundatii importante” in intreaga capitala britanica, a anuntat pe Twitter primarul Londrei…

- Circulația pe Valea Oltului este blocata de doua zile din multiple motive. In cursul zilei de luni, 19 iulie, in urma unor accidente rutiere, circulația a fost afectata atat in Sibiu cat și in Valcea. Marți traficul a fost blocat din cauza caderilor de pietre pe carosabil. Ploile abundente incurca circulația…

- In ultimele 12 ore in urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice au fost inundate mai multe gospodarii, subsoluri si strazi din judetul Brasov.Pentru inlaturarea efectelor produse in urma inundatiilor pompierii brasoveni au actionat in sprijinul populatiei si administratiei publice locale pentru…

- Ploile abundente continua sa faca ravagii in mai multe județe din țara. In Alba, pompierii au intervenit de urgența pentru a salva zeci de oamenii blocați in casele distruse de viituri. Și in Neamț, puhoaiele care au coborat de pe muntele Ceahlau au distrus totul in cale. Staținea de ski de la Durau…