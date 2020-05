Ploile sunt o minune pentru agricultură. Se face grâul Seceta prelungita din ultima perioada nu a afectat in proporții foarte mari culturile insamantate in Dolj, informeaza specialiștii de la Direcția Agricola Dolj , la solicitarea GdS. Este vorba despre cultura mare insamanțata in toamna, respectiv grau și orz. Dar și de cultura de floarea-soarelui, care se insamanteaza in primavara. Daca inainte de aceste ploi, fermierii avusesera probleme cu insamanțarea culturilor din cauza deficitului de apa din sol, acum lucrurile s-au reglat. „Știm ca in alte zone ale țarii au fost mari probleme din cauza secetei. La noi, in Dolj, au fost puține suprafețe afectate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

