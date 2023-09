Ploile abundente din Chile provoacă alunecări de teren, ucigând două persoane Ploile torentiale care au lovit sudul statului Chile luni dimineata devreme (18 septembrie) au facut ca doua persoane sa fie moarte si una sa fie disparuta, potrivit guvernului local, conform Reuters. Videoclipuri de la pompierii departamentului Araucania au aratat o brigada care scotea noroi in cautarea oamenilor prinși in moloz, in urma unei alunecari de […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

