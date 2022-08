Ploile abundente de astăzi au provocat dificultăţi în circulaţia rutieră Pe parcursul nopții și zilei de 15-16 august 2022, in zona de nord și centru a republicii au cazut ploi abundente insoțite de vint puternic, care au provocat dificultati in circulatia rutiera si prejudicii neinsemnate pe unele drumuri. Au fost executate lucrari de curațare a parții carosabile de namol și noroi pe urmatoarele sectoare: Sectorul Strașeni: G96 G95 – Sadova – Vorniceni – R Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

