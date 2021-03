Ploieștiul, la un pas de declararea oficială a scenariului ROȘU! Depasirea ratei de trei cazuri la mie si intrarea in scenariul rosu nu inseamna, insa, carantina! Violeta Stoica Datele oficiale facute publice de autoritațile județene arata ca Ploieștiul a intrat, ieri, in scenariul roșu, odata cu depașirea pragului de trei cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Cu toate acestea, deciziile privind instituirea de noi masuri vor fi luate in cadrul ședinței de la finalul saptamanii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova. Trebuie menționat insa ca intrarea in scenariul roșu nu implica și carantinarea municipiului Ploiești, ci doar reguli… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata infectarilor a ajuns la 3 la mie, la Ploiești, conform informațiilor transmise miercuri de Prefectura Prahova. In total, in 10 localitați din județ se considera ca riscul de infectare este foarte mare, la acest moment, iar altele ar putea completa lista, pana la finalul saptamanii, cand este…

- 7 unitati administrative din Prahova inregistreaza o incidenta de peste 3 la mia de locuitori, intre care Paulesti, Plopu si Baicoi, unde incidenta a depasit 4 cazuri la mia de locuitori. Ph-oine.ro va prezinta lista tuturor UAT-urilor din judet si incidenta acestora. LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența cazurilor de COVID-19 este 4,98 in județul Brașov. Municipiul Brașov are o incidența de 7,14 la mia de locuitori. Sunt pozitive 3.234 de persoane. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori…

- Date privind incidența „adevarata” a cazurilor de COVID-19 în localitațile din județul Cluj au fost publicate de Direcția de Sanatate Publica. Rata de incidența se calculeaza luând în calcul cazurile de COVID-19…

- Doar 4 locuri la Anestezie - Terapie Intensiva sunt libere, din totalul de 46 existente in judetul Constanta pentru bolnavii infectati cu COVID-19, a informat, luni, Directia de Sanatate Publica, scrie Agerpres.La Spitalul de Boli Infectioase din municipiul Constanta, toate cele 10 paturi de la ATI…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 2,35 in județul Brașov. Din 649.716 de locuitori, 1.596 sunt pozitivi, dintre care 68, in focare. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov, incidența cazurilor de COVID-19, la mia de locuitori, fara focare este 2,63. Din 650.197 de locuitori, 1.718 sunt pozitivi, dintre care 9, in focare. The post Incidența cazurilor de COVID-19, in municipiul Brașov este…