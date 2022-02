Ploieștiul – buget record! N. D. Bugetul Ploieștiului pe anul 2022, considerat a fi unul record, la peste 1,1 miliarde de lei, a fost aprobat de consilierii locali, intruniți in ședința in urma cu cateva zile. Fața de forma inițiala, supusa și dezbaterii publice, saptamana trecuta, in timpul intrunirii aleșilor locali, la proiectul bugetului local al municipiului reședința al județului Prahova pe anul in curs au mai fost aduse și o serie de amendamente, ce au vizat suplimentari de sume la anumite capitole, cele mai multe fiind formulate de catre grupul de consilieri liberali. Astfel, suplimentari de fonduri s-au adaugat,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

