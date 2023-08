Ploiesti: Un barbat cu probleme psihice a fost gasit impreuna cu un cadavru in acelasi apartament Un cadavru in stare de putrefactie a fost gasit joi, 31 august 2023, intr un apartament din municipiul Ploiesti in care se mai afla un barbat care ar avea probleme psihice, anchetatorii aratand ca, din primele informatii, nu ar fi fost savarsita vreo infractiune contra vietii, conform AGERPRES. Un cadavru in stare de putrefactie a fost gasit joi, 31 august 2023, intr un apartament din municipiul Ploiesti in care se mai afla un barbat care ar avea probleme psihice, anchetatorii aratand ca, din pr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru in stare de putrefactie a fost gasit, joi, intr-un apartament din municipiul Ploiesti in care se mai afla un barbat care ar avea probleme psihice, anchetatorii aratand ca, din primele informatii, nu ar fi fost savarsita o crima.

