- Primaria Municipiului Ploiești, prin S.C. Transport Calatori Express Ploiești, informeaza cetațenii ca, avand in vedere evenimentul Festivalul “Ploiești – Targ Domnesc”, ce se va desfașura in perioada 13-15 iulie 2018, pe Bulevardul Independenței, se va intrerupe circulația autovehiculelor pe artera…

- V. Stoica Primaria Ploiești nu se lasa și ne intoarce in Evul Mediu in acest weekend, de vineri, 13 iulie și pana duminica, 15 iulie. Spre deosebire de prima ediție a Festivalului medieval “Ploiești – Targ Domnesc”, desfașurata in 2017, in acest an, sunt incluse și unele evenimente legate de aniversarea…

- Primaria Municipiului Ploiești organizeaza cea de-a II-a ediție a Festivalului “Ploiești Targ Domnesc”, in perioada 13-15 iulie, pe Bulevardul Independenței. Ploieștenii de toate varstele sunt invitați sa participe in numar cat mai mare la ineditul eveniment, menit sa aduca relaxare, muzica buna și…

- V. Stoica Nu ca, in anumite privințe, Ploieștiul ar fi de pus in rama secolului XXI, insa la mijlocul lunii iulie, anul de grație 2018, autoritatea locala vrea sa ne intoarcem, din nou, in Epoca Medievala. Mai precis, Ploieștiul va ajunge iar fieful cavalerilor medievali și al domnițelor, dar și al…

- Cel mai premiat spectacol a fost „Lecția”, de Eugene Ionesco, pus in scena de studenții de la UNATC „I.L.Caragiale” București. Dupa opt zile in care au fost puse in scena nu mai puțin de 25 de spectacole ale unor trupe din Bucuresti, Braila, Craiova, Ploiesti si Piatra Neamt, toate cu sala plina,…

- La ceas aniversar al Centenarului Marii Uniri, Primaria Municipiului Medgidia in colaborare cu Garnizoana Medgidia organizeaza, in perioada 26 – 27 mai 2018, la Cercul Militar Medgidia, cea de – a VII – a ediție a Festivalului de muzica ușoara și populara „Tinere Speranțe”. Festivalul este un concurs…

- UNTOLD 2018. Cei mai buni artiști din lume ai muzicii trance vin in Romania in aceasta vara si urca pe o scena dedicata exclusiv lor la festivalul de muzica Untold. „Untold 2018 vine cu o noua supriza pentru fanii festivalului, o scena trance pe care vor urca cei mai buni artisti ai genului. ATB, Bryan...…

- ATB, BRYAN KEARNY, CHICANE, FERRY CORSTEN, MARKUS SCHULZ, GARETH EMERY, ORJAN NILSEN, MARLO, SIMON PATERSON, SOLARSTONE, STANDERWICK, THE THRILLSEEKERS sunt doar câțiva dintre cei care vor urca pe scena trance a festivalului UNTOLD.Ediția din 2018 a festivalului UNTOLD vine cu o…